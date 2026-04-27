"Me dejó la cara destruida": advirtió la joven que denunció que fue atacada por su ex pareja

Una joven decidió hacer público el calvario que dice vivir desde 2025 a manos de su ex pareja al que denunció por violencia de género. "Me dejó la cara destruida", aseguró.

La víctima publicó en Facebook videos de las cámaras internas de su departamento donde se ve la agresión. A pesar de las pruebas, el acusado sigue libre y ella teme por su vida. "Si algo me pasa, ya saben quién fue", expresó.

El grave caso de violencia de género habría ocurrido el 13 de mayo de 2025, cuando la relación ya había terminado. Según la denuncia, el hombre fue hasta su departamento y comenzó a golpearla. En los videos, que se viralizaron, se lo ve agarrarla de la ropa, tirarla sobre el sillón y golpearla. En la cocina, también hay forcejeos, tirones de pelo y maniobras compatibles con un intento de asfixia.

Ella logró escapar pero el miedo no se fue. "No puedo salir a la calle porque anda armado", afirmó y agregó: "Me cansé de que nadie me escuche. Me dejó con la cara destruida. Estuve una semana encerrada sin poder salir".

La joven siente que la Justicia no la protege. "¿Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta. Vivo con miedo", escribió en sus redes.

La denuncia formal y lo que dice la fiscal

La denuncia formal ingresó recién el 20 de noviembre de 2025, varios meses después del hecho. La fiscal Marcela Semeria, de la Unidad Funcional de Instrucción 14 de la jurisdicción, confirmó que la joven manifestó haber sufrido lesiones y abuso sexual, pero que nunca fue al médico tras el episodio, por lo que no hay constatación clínica de las lesiones.

La fiscal aclaró que eso no invalida el relato de la víctima, sino que obliga a reforzar otras vías: testimonios, pericias psicológicas y evidencia digital. Sin embargo, adelantó que por ahora no puede imputar al acusado por lesiones y que la causa podría derivar al fuero de familia.

Allanamiento y dos armas secuestradas

Pese a las limitaciones procesales, la fiscalía ordenó un allanamiento en la casa del acusado, donde la Policía Bonaerense secuestró dos armas de fuego registradas a su nombre. Ahora se investiga si fueron usadas para amenazarla.

También se incorporaron al expediente los videos viralizados, se tomaron declaraciones testimoniales y se espera el informe de la psicóloga particular de la víctima. Una pericia psiquiátrica está pendiente, pero podría demorar hasta un año por falta de turnos.

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