Amnistía Internacional alertó por "alarmantes retrocesos" de Argentina en políticas públicas para prevenir la violencia de género

En medio de la conmoción que aún provoca el brutal femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba y a 11 años del primer Ni Una Menos, una movilización histórica que hoy se convirtió en un día de concientización, Amnistía Internacional Argentina advirtió que "desfinanciar políticas de género tiene consecuencias concretas", al alertar que "el Estado no puede mirar para otro lado".

En ese sentido, habló sobre "alarmantes retrocesos en las políticas públicas" sobre la materia en el país.

Los femicidios de Dulce María Candia en Misiones y Noelia Carolina Romero en el Gran Buenos Aires también sacudieron a la opinión pública.

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"Frente a hechos de esta gravedad, el Estado no puede mirar para otro lado", advirtió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Alertó que "reconocer el femicidio es clave para entender que no se trata de homicidios comunes, sino de violencia estructural que exige políticas públicas específicas".

Belski agregó: "Pero la respuesta, sigue llegando tarde. Cuando el Estado no previene, no protege o investiga mal, se refuerza la impunidad".

En ese sentido, advirtió que "desfinanciar políticas de género tiene consecuencias concretas, deja a las mujeres libradas a su suerte".

Belski, en el sitio web de Amnistía Internacional Argentina, sumó: "Garantizar una vida libre de violencia no es opcional, es una obligación".

En la misma página, la entidad precisa que, "en un nuevo aniversario del primer grito colectivo contra la violencia machista, Amnistía Internacional advierte sobre los alarmantes retrocesos en las políticas públicas destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia de género".

La entidad detalló que "mujeres, niñas y personas LGBTI+ continúan expuestas a violencias que requieren respuestas estatales eficaces y sostenidas en un contexto agravado por el desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas para combatir la violencia de género".

Violencia de género: datos de contexto





Amnistía Internacional recordó luego que, en 2025, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina registró 200 víctimas directas de femicidio. De éstas, el 78% fue atacada en su domicilio o en el del agresor y en el 83% existía un vínculo previo, generalmente parejas o ex parejas.

La baja del 12,3% respecto a 2024 se explica por una disminución de casos en algunas jurisdicciones, centralmente la provincia de Buenos Aires, que por su peso poblacional tiene un impacto determinante en la estadística nacional.

Aunque la cifra representa una disminución respecto de 2024, el nivel de violencia letal sigue siendo extremadamente alto: desde 2017, Argentina mantiene un piso sostenido de femicidios que equivale aproximadamente a una mujer asesinada cada 36 horas.