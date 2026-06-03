Alarma en Argentina: hubo un femicidio cada 35 horas en lo que va del 2026

En medio de la conmoción que aún provoca el brutal femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, más conocida como Mumalá, alertó que en los primeros cinco meses de este año hubo 105 crímenes de este tipo en el país, al tiempo que advirtió que el 60% de esos asesinatos fueron cometidos por la pareja, el ex o un familiar de la víctima.

De acuerdo con a esos datos, relevados con motivo del 11° aniversario del movimiento Ni Una Menos, un femicidio se comete cada 35 horas en Argentina. Desde Mumalá precisaron que todavía hay 14 casos en investigación, junto a 420 que fueron definidos como intentos de femicidio. Además, detallaron que, desde 2015, se contabilizaron 3.096 femicidios.

El análisis de los femicidios de los primeros cinco meses del 2026





Según el sondeo de la organización, realizado entre el 1 de enero y el 30 de mayo del 2026, hubo 80 femicidios directos, 5 vinculados, 3 transfemicidios/travesticidios, 5 suicidios feminizados, 12 homicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, 1 crimen de odio y 5 muertes violentas asociadas al género.

Gentileza Mumalá.

Mumalá consignó en su informe sobre el relevamiento que el 67% de las víctimas fueron asesinadas en sus respectivas viviendas.

Además, el 40% eran madres, lo que dejó a 73 niños y adolescentes sin progenitora.

Respecto al perfil de las víctimas, la edad promedio fue de 39 años. Pero también se identificaron a 10 que eran adultas mayores de 60 años y otras 10 eran niñas o adolescentes.

Asimismo, al menos una de las víctimas estaba embarazada, mientras que el 7% de ellas había permanecido desaparecida antes de ser encontrada sin vida.

El 75% de las víctimas había denunciado a sus respectivos agresores, el 19% contaba con orden de restricción y el 12% disponía de botón antipánico.