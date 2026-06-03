Doloroso: desde el primer Ni Una Menos hubo 3.424 víctimas fatales por violencia de género

El 3 de junio de 2015 se concretó el primer Ni Una Menos, una jornada de visibilización y denuncia, pero también de respuesta colectiva a los femicidios y violencias hacia las mujeres. Se trató de una movilización histórica, que hoy se convirtió en un día de concientización y compromiso por una sociedad más justa e igualitaria.

Al cumplirse 11 años de ese primer Ni Una Menos, la asociación civil La Casa del Encuentro publicó un Informe del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" y, transcurrida más de una década, las cifras de femicidios siguen evidenciando una problemática brutal: durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género.

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Desglosados, fueron "3.073 femicidios y vinculados de mujeres y niñas; 78 transfemicidios; 4 lesbicidios; y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños", consigna el reporte.

Gentileza La Casa del Encuentro.

¿ En qué contexto ocurrieron los asesinatos ?





Los hechos ocurren en distintos contextos y expresan múltiples formas de violencia. En muchos casos, los hechos suceden en espacios íntimos y cotidianos, lo que refleja cómo la violencia puede instalarse dentro de vínculos cercanos y ámbitos que se presentan en el imaginario como seguros.

Según el informe, 978 crímenes sucedieron en la vivienda la víctima, 798 en domicilios compartidas y 45 en los lugares de trabajo de la víctima.

El reporte también revela que, detrás de cada caso, existe una historia atravesada por violencias previas: 436 víctimas habían realizado denuncias y 188 femicidas tenían dictada una medida cautelar de protección.

La problemática no sólo impacta en las víctimas directas, sino también en familias marcadas por las ausencias. Entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, 3.840 hijos fueron víctimas colaterales de estos crímenes.

Palabra de especialista





La presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Beatriz Rico, sostuvo que, "detrás de cada mujer y de cada adolescente que atraviesa una situación de violencia, hay una historia que merece ser escuchada, una vida que merece ser cuidada y un futuro merece ser vivido en libertad".

Rico advirtió que "muchas veces la violencia las aísla, les hace creer que están solas y les roba la esperanza". Y agregó: "Por eso es tan importante acompañar, escuchar, abrazar y construir redes de contención que les recuerden que no están solas".

La presidente de La Casa del Encuentro dijo que, "frente a la red de miedo y silencio que construye el agresor", hay que levantar "una red de amor, solidaridad y apoyo" para que "cada mujer y adolescente encuentre una mano tendida, una palabra de aliento y la certeza de que hay quienes caminarán a su lado", ya que "acompañar también es una forma de transformar realidades".