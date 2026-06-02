Cómo nació Ni Una Menos: el tuit, el femicidio que lo disparó y la marcha que cambió todo

El 3 de junio de 2015 nació Ni Una Menos como expresión masiva motivada por la impotencia ante un femicidio que sacudió al país: el de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y fue asesinada a golpes por su novio, Manuel Mansilla, quien la enterró en el patio de la casa de sus abuelos en Rufino, Santa Fe. El hallazgo del cuerpo fue la gota que rebalsó el vaso.

El 11 de mayo de 2015, apenas días después del crimen, la periodista y cronista de radio Marcela Ojeda publicó un tuit que se convertiría en el punto de partida del movimiento: "Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales... mujeres, todas, bah... ¿no vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN MATANDO". A los pocos minutos, la periodista Florencia Etcheves, en ese momento conductora de TN, le respondió: "Se me ocurre mujeres referentes grosas convocando a mega marcha. No sé si sirve, pero visibiliza".

Detrás de ese intercambio se sumaron Soledad Vallejos, Mercedes Funes, Hinde Pomeraniec y otra quincena de periodistas, guionistas, militantes y escritoras. Lo que comenzó como una conversación en Twitter se transformó, en semanas, en una convocatoria nacional.

Una botella al mar que llegó a la orilla

La propia Ojeda describió lo que sintió al escribir ese mensaje: "En las redes sociales compartías estados de ánimo, alegrías, tristezas, y yo en ese momento compartí enojo, bronca, ira, hartazgo. Siendo absolutamente sincera, como quien tira una botella con un mensaje al medio del océano sin imaginar que esa botella iba a llegar a la orilla y que la iban a levantar un montón de personas".

En paralelo, la consigna tenía un antecedente poético: en 1995, la poeta mexicana Susana Chávez había escrito la frase "Ni una muerta más" para protestar por los femicidios en Ciudad Juárez. En 2011, la asesinaron por ser mujer. Con esa frase como inspiración, en marzo de 2015 un pequeño grupo de comunicadoras y activistas feministas argentinas ya había organizado una maratón de lectura en la Biblioteca Nacional bajo el lema #NiUnaMenos, con la participación de familiares de víctimas de femicidios.

La noche que cambió todo

El 3 de junio de 2015, la Plaza de los Dos Congresos fue el epicentro de una concentración que reunió entre 200.000 y 300.000 personas y se replicó en 80 ciudades de todo el país. La página de Facebook del colectivo, creada tres meses antes de la marcha, ya registraba más de 130.000 seguidores en los días previos a la movilización.

Ojeda subió al escenario montado en la plaza para ubicar a unos niños perdidos y lo que vio la dejó sin palabras: "No se veía la calle, ni el gris del asfalto. Solo gente, banderas y más gente. Lo que sentí esa noche no volví a sentirlo nunca más en mi vida y no creo que lo vuelva a sentir".

El alcance del movimiento trascendió las fronteras: en marzo de 2016, durante su visita a la Argentina, Michelle Obama mencionó explícitamente a Marcela Ojeda en un discurso ante estudiantes secundarias y destacó el impulso que había dado origen a Ni Una Menos. Desde Argentina, el movimiento impulsó la cuarta ola feminista mundial: en Brasil surgió #EuTambém, en España #Cuéntalo, en Chile #UnVioladorEnTuCamino, y en Túnez #EnaZeda.