8M en Quilmes: paro en escuelas y asueto en la Municipalidad

Las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires tendrán una jornada atípica este lunes 9 de marzo, con ausencia de clases. Es que los sindicatos mayoritarios de ambos distritos adhirieron al paro internacional feminista del 8M, que coincide con la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

El epicentro de la protesta nacional ocurrirá en el centro porteño, donde se espera que los gremios del bloque sindical, que nuclea a entidades nucleadas en la CGT, la CTA-T, la CTA-A y organizaciones sociales como la CCC y UTEP se movilicen a 16.30 en la intersección de Salta y Avenida de Mayo. Las columnas marcharán desde los alrededores del Congreso hasta Plaza de Mayo.



De esta forma, las clases en las escuelas de Quilmes se dictan de manera parcial, ya que una parte del plantel docente adhirió a la medida. A todo esto, la Municipalidad de Quilmes dio este lunes asueto para las mujeres.