Quilmes: los fuertes vientos derribaron la pared de un reconocido boliche

El temporal de viento que afectó este domingo al conurbano bonaerense provocó el derrumbe de un paredón en la Ribera de Quilmes. El hecho ocurrió en el boliche Santa Cruz, ubicado sobre la avenida Cervantes al 757, y generó preocupación entre vecinos de la zona.

Según se informó, una de las paredes laterales del estacionamiento del local nocturno cedió como consecuencia de las intensas ráfagas que se registraron durante la tarde. A pesar de la magnitud del episodio, no hubo personas heridas, ya que al momento del derrumbe no circulaba gente por el lugar.

Vecinos del área señalaron que previamente habían advertido sobre el estado de inestabilidad de la estructura, lo que suma interrogantes sobre las condiciones de mantenimiento del predio.

El episodio se inscribe en el marco del temporal que afectó a distintos puntos del conurbano, con fuertes vientos que ocasionaron daños materiales y situaciones de riesgo en varias localidades.