Leandro Gracián: "De local los rivales no nos vienen a jugar de igual a igual"

"Rescato el triunfo, era determinante ganar en casa", comenzó diciendo Leandro Gracián en su conferencia de prensa tras un nuevo triunfo de Quilmes en el Centenario. El entrenador destacó la importancia de mantener los tres puntos como local: "Era importante ganar para seguir en esta racha de sumatoria, en esa mentalidad de volver a creer en nosotros, que los partidos los jugamos en buen ritmo".

El Cervecero pudo haber aumentado la brecha pero la falta de definición lo privó de ganar por más goles. Gracián hizo hincapié en eso: "Me duele no haber finalizado con dos goles más, pero no por no sufrir, sino para ser contundentes. La diferencia de gol es importante y cuando el rival se queda con uno menos era para ganar tranquilidad y definirlo sobre el final".

La diferencia de jugar en casa

Gracián diferenció lo que sucede cuando Quilmes sale del Centenario y cuando recibe a los oponentes: "De local los rivales no nos vienen a jugar de igual a igual, vienen a ver que pasa, hacen tiempo. La localía es determinante, ganar es muy valioso y por eso es importante lo de hoy".

El entrenador habló de la inclusión de Bolivar y Yangali, que le aportó equilibrio al mediocampo: "Desde lo estratégico vamos acomodando algunas cuestiones, como los dos toda la vida jugaron en el mediocampo, casi siempre están bien parados tanto para recuperar como para iniciar".

"Mi mentalidad es siempre ir por más, es una categoría pareja donde Atlanta sacó una diferencia pero es muy pareja, todavía nadie se adueñó de la tabla y queremos ser un equipo competitivo", finalizó.