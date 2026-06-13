Quilmes venció a Gimnasia y Tiro en un partido clave para escapar de abajo

Le faltó completar una G, pero Quilmes ganó y gustó esta tarde en el Estadio Centenario, porque fue más que un débil Gimnasia y Tiro y consiguió un triunfo clave para escaparse del fondo.

El Cervecero repitió la misma alineación que en los últimos dos encuentros, el doble volante central con Yangali y Bolivar le dio un mayor equilibrio y orden al esquema de Leandro Gracián.

Es algo preocupante la falta de gol ante la cantidad de chances que se generan. Pero lo importante es que se ganó aunque debe mejorar en ese aspecto para no sufrir ante rivales inferiores que muchas veces cuentan con escasas chances y logran convertir.

El primer tiempo fue de menor a mayor, después de 15 minutos de imprecisiones el Cervecero comenzó a crecer y en los últimos 25 minutos acorraló al conjunto salteño con varias chances y agigantando la actuación del 1 visitante. No pudo Batista, Lavezzi estuvo cerca y el árbitro no sancionó una clara infracción sobre Axel, cuando anticipó a Cosentino en el área chica.

Sin embargo en esa búsqueda, a dos minutos del cierre de la primera etapa, Agustín Lavezzi se escapó por izquierda, ingresó al área y Juan Galetto lo tomó de la pierna. Delbarba esta vez vio la infracción y sancionó la pena máxima. El Pocho tomó el balón y ejecutó a la derecha de un Cosentino que se arrojó hacia la izquierda. 1 a 0 y a otra cosa.

Durante el complemento Quilmes administró, jugó más tranquilo a partir de la ventaja y volvió a ser el protagonista del partido. Batista y Lavezzi le aportaron esa movilidad que el equipo necesitó. Luego con un buen ingreso de Fernández, también inquietó. El Pocho pudo aumentar la brecha ante un centro rasante que no llegó a empujar, luego Bolivar peinó un córner y se fue muy cerca.

Fue triunfo, el segundo en casa de manera consecutiva y el cuarto partido sumando tras los dos empates lejos del Centenario. El Cervecero parece estar encontrando algo y es ese equilibrio que había perdido. Aunque deberá mejorar en la definición para comenzar a pensar en otra cosa.

Formaciones:

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Ian Rasso, Thomás Ortega; Ulises Vera, Agustín Bolivar, Juan Yangali; Axel Batista; Agustín Lavezzi, Aaron Spetale.

Gimnasia y Tiro: Federico Cosentino; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Lautaro Montoya Tiago Banega, Franco Sivetti, Nicolás Rinaldi, Juan Ignacio Capano; Franco Gordillo, Leonel Aguirre.

Árbitro: Javier Delbarba

Goles: Lavezzi (Q)

Estadio: Centenario.