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Viernes, 12 de junio de 2026

Mayra Mendoza: "La oposición le da la espalda a los municipios bonaerenses"

Envio declaraciones de Mayra Mendoza respecto al rechazo al proyecto de modificación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal.

Redacción FMQ
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La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires rechazó el proyecto de modificación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal, una iniciativa que buscaba ampliar los recursos de libre disponibilidad para los municipios en un contexto de profunda crisis económica y financiera.

La propuesta, rechazada por bloques opositores, tenía como objetivo brindar herramientas concretas a los gobiernos locales para sostener servicios esenciales, atender las crecientes demandas de los vecinos y compensar el impacto que generan las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional. 

Al respecto, la diputada provincial Mayra Mendoza expresó: "Una vez más, los bloques opositores le dan la espalda a los municipios bonaerenses y a sus vecinos. Mientras el Gobierno nacional paraliza obras, recorta recursos y desfinancia a la provincia de Buenos Aires, la oposición en la Legislatura decide bloquear herramientas fundamentales para fortalecer la gestión local".

Y agregó: "Los municipios son la primera puerta a la que golpean los ciudadanos cuando tienen un problema. Negarles recursos en este contexto significa dificultar la respuesta del Estado ante las necesidades de millones de bonaerenses".

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