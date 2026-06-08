Mayra Mendoza: "Las organizaciones son fundamentales, pero necesitan un Estado que acompañe"

La diputada provincial, Mayra Mendoza, participó del Encuentro Regional Hacia el Acceso Justo al Hábitat, organizado por el Consejo Local de Hábitat de Quilmes, con la presencia del Obispo de Quilmes, monseñor Carlos Tissera, organizaciones sociales, universidades y actores territoriales, que se desarrolló este sábado en la Universidad Nacional de Quilmes.

El objetivo del encuentro fue construir un diagnóstico colectivo de la situación actual, consolidar una posición política común y elaborar propuestas concretas que fortalezcan la articulación territorial y la acción institucional en materia de hábitat.

"Es fundamental poder seguir encontrándose así presencialmente, las verdaderas redes sociales son estas, las que siguen fortaleciendo y creando comunidad porque tendemos a individualizarnos y creo que eso es un peligro enorme. Todos quienes estamos aquí, que tenemos esa idea y ese sentido de pensar nuestros días en búsqueda de la justicia social, en búsqueda de un hábitat justo, nosotros tenemos que construir esa posibilidad real a partir de políticas públicas, de decisiones políticas, de asignación de presupuesto y de un Estado presente", sostuvo Mayra.

Y enfatizó: "Las organizaciones tienen un rol fundamental en la vida social y comunitaria, pero si está complementado con un Estado que acompañe. Esa es la muestra de lo que se pudo hacer con el FISU, y todas las experiencias de cogestión y de acompañamiento de las organizaciones con el Estado".

En este marco, hizo mención a la exposición que realizó en el Foro Urbano Mundial en Bakú, y a la cual fue invitada "a ser parte de lo que se llama grupo AGI, que es el Grupo de Asesoras de Género de ONU Hábitat. Es una ventanita que nosotros tenemos para plantear todos los temas que suceden en nuestro Municipio, principalmente, sobre la necesidad del Plan Hídrico, Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras. Entonces, a partir del trabajo que se hizo desde la Secretaría de Obras Públicas, nos invitaron y encontramos la posibilidad de presentar la necesidad del Plan Hídrico Social y Ambiental que, por supuesto, necesita financiamiento internacional".

"Nosotros tenemos una experiencia de financiamiento internacional que es modelo, que es el Eco Parque. Tuvo una evaluación, un seguimiento en cada una de las etapas y lo pudimos rendir, y esa ejecución estuvo perfecta. Entonces, hay posibilidad de mostrar que estamos en condiciones de gestionar financiamiento internacional. Lamentablemente, para el financiamiento internacional se necesita garantía del gobierno nacional y no llegaría directamente al Municipio, y llegaría a la Provincia y luego debería pasar. Cuento esto para para saber todo lo que tenemos que ir pasando y nos tenemos que acercar a que en algún momento se concrete. El Eco Parque nos muestra que el Municipio pudo hacerlo y esto es lo que necesitamos", remarcó.

Y agregó: "Contamos la necesidad a partir de que más de 1 millón de personas desde Presidente Perón, Florencio Varela, Almirante Brown, Quilmes y Avellaneda están intervenidas por los arroyos, y por supuesto, seguimos tomando el compromiso de la CAF, de también una parte de nuevo hábitat con el Banco Mundial para en algún momento poder contar con ese financiamiento".

"Y eso, el Consejo Local lo tiene que saber, porque a veces sucede que en contextos tan difíciles donde nos quieren quebrar y romper la autoestima de todas maneras, la fortaleza espiritual, las palabras de personas que no se rinden, que seguimos trabajando, lo que sabemos que todos los días sucede los barrios para poder subsistir y sobrevivir, porque hoy no se está viviendo, se sobrevive de la manera que podamos. Son aproximadamente 800 viviendas las que tenemos paralizadas en Quilmes, viviendas y proyectos de vivienda que son alternativas creativas que hay que ponernos a pensar, porque ONU Hábitat plantea dentro de los objetivos 2030 que se van actualizando, objetivos de desarrollo sostenible, ciudades resilientes, en función del cambio climático, que todos sabemos que la crisis climática y todas las consecuencias, afectan. Y acá tenemos un proyecto que la verdad es creativo, es empático desde la arquitectura, la ingeniería, la obra pública, de personas con vocación de pensar la obra pública, que son detrás del CIC Agustín Ramírez, al costado del arroyo, para poder comenzar a relocalizar a las personas que están en el camino de los arroyos", señaló la Diputada Provincial.