Quilmes: recomendaciones ante la probabilidad de lluvias para este lunes

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtiera sobre la posibilidad de lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante este lunes, el Municipio de Quilmes emitió una serie de recomendaciones preventivas para minimizar riesgos y evitar inconvenientes en la vía pública.



Desde la comuna solicitaron a los vecinos retirar de balcones, terrazas y patios aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el viento, ya que podrían provocar daños materiales o accidentes. Asimismo, recomendaron no sacar residuos a la vía pública ni arrojar elementos que puedan obstruir sumideros y desagües, una situación que favorece la acumulación de agua durante las precipitaciones.

Las autoridades también pidieron extremar las precauciones al circular por calles y avenidas afectadas por las lluvias. En este sentido, aconsejaron evitar el contacto con postes, cajas de luz y cualquier artefacto eléctrico que se encuentre conectado, debido al riesgo que representan en condiciones de humedad.

Además, el Municipio recordó que, ante cualquier emergencia derivada de las condiciones meteorológicas, los vecinos pueden comunicarse con los distintos servicios de asistencia. Los números habilitados son 911 para la Policía, 100 para Bomberos, 103 para Defensa Civil, 107 para el SAME y 147 para Seguridad Ciudadana.

Las recomendaciones se enmarcan en un contexto de alertas meteorológicas que afectan a distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad. Las autoridades insistieron en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios mientras duren las condiciones adversas.