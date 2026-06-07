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Domingo, 7 de junio de 2026

San Martín (T) vs Quilmes EN VIVO por Radio FMQ

Quilmes visita al santo tucumano en La Ciudadela intentando revalidar la mejor imagen exhibida en los últimos dos encuentros y ante un rival que viene cabizbajo tras las últimas presentaciones. Prendete a la tranmsión con el equipo de Adrián Di Blasi.

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Quilmes se presenta nuevamente ante una gran oportunidad, esa de reivindicar su historia y para encontrar una identificación en este campeonato de la Primera Nacional. El Cervecero visita a San Martín de Tucumán buscando un nuevo triunfo que lo saque de la conversación de abajo y le permita volver a encender esa ilusión de cada año.

El Ciruja llega al duelo de esta tarde golpeado por los últimos resultados y su entrenador, Andrés Yliana, metió mano en el once inicial para tratar de encontrar una respuesta al momento adverso.

Prendete a la tranmisión con el equipo de Adrián Di Blasi, en vivo, desde la Ciudadela tucumana.

Formaciones:

San Martín (T): Nahuel Manganelli; Elías López, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parmisari, Nahuel Gallardo; Laureano Rodríguez, Guillermo Rodríguez, Nicolás Castro, Jorge Juárez; Luca Alfaras, Diego Diellos.

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ian Rasso, Ariel Kippes, Thomás Ortega; Ulises Vera, Agustín Bolivar, Juan Yangali; Axel Batista; Aaron Spetale, Agustín Lavezzi.

Árbitro: Nahuel Viñas

Goles: 

Estadio: La Ciudadela

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