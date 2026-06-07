San Martín (T) vs Quilmes EN VIVO por Radio FMQ
Quilmes visita al santo tucumano en La Ciudadela intentando revalidar la mejor imagen exhibida en los últimos dos encuentros y ante un rival que viene cabizbajo tras las últimas presentaciones. Prendete a la tranmsión con el equipo de Adrián Di Blasi.
Quilmes se presenta nuevamente ante una gran oportunidad, esa de reivindicar su historia y para encontrar una identificación en este campeonato de la Primera Nacional. El Cervecero visita a San Martín de Tucumán buscando un nuevo triunfo que lo saque de la conversación de abajo y le permita volver a encender esa ilusión de cada año.
El Ciruja llega al duelo de esta tarde golpeado por los últimos resultados y su entrenador, Andrés Yliana, metió mano en el once inicial para tratar de encontrar una respuesta al momento adverso.
Prendete a la tranmisión con el equipo de Adrián Di Blasi, en vivo, desde la Ciudadela tucumana.
Formaciones:
San Martín (T): Nahuel Manganelli; Elías López, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parmisari, Nahuel Gallardo; Laureano Rodríguez, Guillermo Rodríguez, Nicolás Castro, Jorge Juárez; Luca Alfaras, Diego Diellos.
Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ian Rasso, Ariel Kippes, Thomás Ortega; Ulises Vera, Agustín Bolivar, Juan Yangali; Axel Batista; Aaron Spetale, Agustín Lavezzi.
Árbitro: Nahuel Viñas
Goles:
Estadio: La Ciudadela