Cáritas sale a las calles con su Colecta Anual para ayudar a quienes más lo necesitan

Bajo el lema "¡70 años alentando la esperanza!", Cáritas Argentina llevará adelante este sábado 6 y domingo 7 de junio su tradicional Colecta Anual en parroquias, capillas y comunidades de todo el país, con el objetivo de reunir fondos para sostener los programas de asistencia y promoción humana que desarrolla a lo largo del año.

La campaña solidaria llega en un contexto marcado por el aumento de la pobreza y la creciente demanda de ayuda por parte de miles de familias argentinas. Además de las contribuciones presenciales durante el fin de semana, las donaciones también pueden realizarse de manera electrónica y durante todo el año.

Desde Cáritas Argentina señalaron que los aportes de la comunidad permiten brindar respuestas concretas a necesidades urgentes y sostener proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

"Creemos que el compromiso solidario, la educación y el trabajo digno son los medios fundamentales para superar las situaciones de pobreza y las desigualdades. El dinero recaudado en la Colecta ayudará a sostener, durante todo el año, numerosos programas relacionados con la seguridad alimentaria, la educación, la primera infancia, el trabajo, los problemas de consumo, el mejoramiento de viviendas y la integración de barrios populares", expresaron desde la institución.

En el marco del 70º aniversario de la organización, el presidente de Cáritas Argentina y arzobispo de La Plata, Monseñor Gustavo Carrara, destacó el valor del trabajo realizado por miles de voluntarios a lo largo de estas décadas.

"Hacemos memoria agradecida del camino recorrido, de tantas voluntarias y voluntarios que acompañaron situaciones de fragilidad, y que cuidaron la fragilidad de nuestro pueblo en estos 70 años. Esa memoria agradecida enciende en nosotros la esperanza. Queremos seguir alentando la esperanza, porque donde sembramos amor, se enciende la esperanza", expresó.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a las parroquias y comunidades durante el fin de semana de la colecta o realizar aportes de manera online a través de los canales habilitados por Cáritas Quilmes.