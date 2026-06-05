Más del 70% de las familias del AMBA redujo su alimentación por falta de dinero

Un relevamiento realizado por la organización Libres del Sur y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) reveló que más del 70% de las familias de la provincia de Buenos Aires debió restringir su alimentación debido a problemas económicos y endeudamiento.

El estudio se llevó a cabo la semana pasada sobre una muestra de 1.300 casos en distintos municipios del conurbano bonaerense y algunas ciudades del interior provincial. Según los resultados, entre el 70% y el 80% de los encuestados admitió haber tenido que modificar sus hábitos alimentarios por la falta de recursos.

Mauro López, referente de Libres del Sur en la provincia de Buenos Aires, explicó en Radio FMQ que las estrategias más frecuentes para afrontar la crisis pasan por reducir la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos.

"Salteás comidas, achicás la cantidad de porción y renunciás a la calidad. Esto ronda entre el 70 y el 80% de los encuestados", señaló.

López remarcó además el impacto social que reflejan los datos obtenidos. "No hay nada más feo que darse cuenta de que la plata no alcanza para que tu hijo se alimente bien. Quedamos golpeados con los números de la encuesta", expresó.

El dirigente sostuvo que el relevamiento buscó representar diferentes realidades socioeconómicas de la provincia y mostró dificultades que atraviesan tanto sectores vulnerables como trabajadores formales.

"Hicimos una muestra representativa y ahí vemos la situación. Está el que no llega a fin de mes, el que se tiene que endeudar y el trabajador formal que tuvo que renunciar a cosas en su calidad de vida", afirmó.

Los resultados reflejan el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades que enfrentan miles de familias bonaerenses para cubrir necesidades básicas, en un contexto marcado por la inflación y la pérdida de ingresos.