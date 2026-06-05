Una joven de Berazategui fue premiada por Google por desarrollar una herramienta de IA

La creatividad y la innovación de una joven bonaerense fueron reconocidas a nivel internacional. Valentina Scheerle, una estudiante de 22 años oriunda de Berazategui, recibió en Nueva York uno de los premios estudiantiles más importantes que entrega Google en todo el mundo gracias al desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial orientada a mejorar la experiencia educativa de estudiantes con TDAH, dislexia y daltonismo.

El proyecto, denominado Google Prism, nació con el objetivo de facilitar el acceso al aprendizaje para personas que enfrentan dificultades al momento de seguir una clase, leer apuntes o estudiar a través de una computadora. La plataforma utiliza inteligencia artificial para personalizar contenidos, formatos y recursos de acuerdo con las necesidades específicas de cada usuario.

La iniciativa logró destacarse entre miles de propuestas presentadas desde distintos países y posicionó a Scheerle entre las jóvenes innovadoras más destacadas del ámbito tecnológico. Gracias a este desarrollo, la estudiante obtuvo el Gold Pencil en la categoría Creative Use of AI, el máximo reconocimiento destinado a proyectos vinculados con el uso creativo de la inteligencia artificial.

Con apenas 22 años, la joven de Berazategui alcanzó una de las distinciones estudiantiles más importantes a nivel internacional en materia de creatividad e innovación. El reconocimiento no solo destaca el potencial de la inteligencia artificial para generar soluciones inclusivas, sino también el talento argentino en el desarrollo de tecnologías con impacto social.

Google Prism busca transformar la manera en que estudiantes con distintas condiciones de aprendizaje interactúan con los contenidos educativos, adaptando la información para hacerla más accesible y favoreciendo una experiencia de estudio más personalizada e inclusiva.