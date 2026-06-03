Cayó un depósito de estimulantes sexuales ilegales tras una investigación en redes sociales

Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió desarticular un presunto circuito de comercialización de potenciadores sexuales prohibidos y secuestrar decenas de productos que representaban un riesgo para la salud. El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Sourigues, en Berazategui, y terminó con dos sospechosos identificados pero prófugos de la Justicia.

La investigación fue impulsada por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Avellaneda, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), quienes detectaron a través de tareas de campo y ciberpatrullaje publicaciones en redes sociales donde se ofrecían a la venta estimulantes sexuales masculinos y femeninos.

Según informaron fuentes policiales, los productos eran promocionados como suplementos "naturales", aunque carecían de autorización sanitaria y tenían prohibición de comercialización en todo el país. Entre sus componentes se encontraban sustancias como sildenafil y tadalafilo, cuyo consumo sin control médico puede generar efectos adversos y riesgos para la salud.

A medida que avanzó la pesquisa, los investigadores lograron identificar a un hombre y una mujer como presuntos responsables de la maniobra. Además, establecieron que utilizaban una vivienda de Sourigues como centro de almacenamiento de la mercadería.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Antonio Armella, con intervención de la Secretaría N° 4, ordenó el allanamiento del inmueble.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron 56 cajas de potenciadores sexuales con prohibición de venta en la Argentina, además de una importante cantidad de productos importados que no contaban con la documentación legal correspondiente.

Al momento del allanamiento, los sospechosos no se encontraban en la vivienda, por lo que permanecen prófugos y son buscados por la Justicia.

La causa quedó encuadrada en presuntas infracciones al artículo 201 bis del Código Penal, vinculado a la falsificación de sustancias medicinales, y a la Ley 22.415 de Contrabando. Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interviniente.