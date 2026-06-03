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Miércoles, 3 de junio de 2026

"Alentando la esperanza": Cáritas convoca a una nueva colecta

La iniciativa solidaria busca reunir fondos para sostener durante todo el año los programas de asistencia y promoción humana que la organización desarrolla en distintos puntos de la Argentina.

Redacción FMQ
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Con el lema "¡70 años alentando la esperanza!", Cáritas Argentina llevará adelante su tradicional Colecta Anual este sábado 6 y domingo 7 de junio en parroquias, capillas y comunidades de todo el país. La iniciativa solidaria busca reunir fondos para sostener durante todo el año los programas de asistencia y promoción humana que la organización desarrolla en distintos puntos de la Argentina.

La campaña se realizará de manera presencial, aunque también será posible colaborar mediante aportes electrónicos, una modalidad que permanece habilitada durante todo el año. Los recursos recaudados permiten dar respuesta a las urgentes necesidades de millones de argentinos que atraviesan situaciones de pobreza e indigencia, en un contexto marcado por el incremento de la demanda de ayuda social.

Desde Cáritas Argentina destacaron que la solidaridad, la educación y el trabajo digno constituyen herramientas fundamentales para superar las desigualdades y construir oportunidades de desarrollo. En ese sentido, señalaron que los fondos obtenidos durante la colecta contribuirán al sostenimiento de programas vinculados con la seguridad alimentaria, la educación, la primera infancia, la capacitación laboral, el abordaje de los consumos problemáticos, el mejoramiento habitacional y la integración de barrios populares.

"Creemos que el compromiso solidario, la educación y el trabajo digno son los medios fundamentales para superar las situaciones de pobreza y las desigualdades", expresaron desde la institución, al tiempo que remarcaron la importancia de la participación ciudadana para fortalecer las acciones que se desarrollan en todo el territorio nacional.

En el marco del 70° aniversario de la organización, el presidente de Cáritas Argentina y arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, destacó el recorrido realizado por miles de voluntarios y voluntarias a lo largo de estas siete décadas. "Hacemos memoria agradecida del camino recorrido, de tantas voluntarias y voluntarios que acompañaron situaciones de fragilidad y que cuidaron la fragilidad de nuestro pueblo en estos 70 años", afirmó.

Asimismo, sostuvo que esa experiencia colectiva constituye un motivo de esperanza para el presente y el futuro. "Esa memoria agradecida enciende en nosotros la esperanza. Queremos seguir alentando la esperanza, porque donde sembramos amor, se enciende la esperanza", expresó.

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