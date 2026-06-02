Impactante accidente en una esquina de Bernal: dos motociclistas terminaron hospitalizados
El accidente ocurrió en Dardo Rocha y Avellaneda. Una de las motos trasladaba un carro y sus conductores debieron ser asistidos por el SAME y trasladados a un centro de salud.
Dos personas resultaron heridas este martes luego de un choque múltiple ocurrido en la intersección de Dardo Rocha y Avellaneda, en Bernal, donde un automóvil impactó contra dos motos, una de las cuales trasladaba un carro.
El hecho dejó lesionados a los conductores de los rodados menores, por lo cual fueron asistidos en el lugar por personal del SAME.
Como consecuencia, fueron trasladados al hospital para ser sometidos a estudios y recibir atención médica por los traumatismos sufridos.
Cabe agregar, que en el operativo también trabajaron los Bomberos Voluntarios de Bernal, quienes colaboraron con las tareas de asistencia, prevención y ordenamiento de la zona mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.
Las causas que derivaron en la colisión son materia de investigación y el tránsito permaneció parcialmente afectado durante varios minutos debido al despliegue de los equipos de emergencia y a las pericias realizadas en el lugar.