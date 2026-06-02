Grooming: identificaron a un joven investigado tras un procedimiento judicial en Quilmes

Personal policial realizó un allanamiento en una vivienda de Quilmes que culminó con el secuestro de distintos elementos considerados de interés, en el marco de una investigación por la presunta captación de un menor de edad con fines sexuales a través de medios tecnológicos

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 5ta. de Berazategui en conjunto con integrantes de la División de Delitos Informáticos, en cumplimiento de una orden judicial emitida en el marco de una investigación que tramitan la Fiscalía N° 8 y el Juzgado de Garantías N° 2 de Quilmes.

La diligencia se concretó en un domicilio ubicado sobre la calle 825 al 2300, donde los agentes identificaron al joven que era objeto de la pesquisa judicial.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron diversos elementos que serán sometidos a peritajes y análisis para determinar su posible vinculación con los hechos denunciados.

Tras las actuaciones realizadas, la fiscal interviniente avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la formación de la causa al investigado por el delito de captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales, figura penal conocida como grooming.

Asimismo, se ordenó la remisión de las actuaciones correspondientes para continuar con el avance de la investigación y la producción de nuevas medidas de prueba.