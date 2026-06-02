Demoras en el tren Roca por la muerte de un hombre en las vías de Quilmes

Un hombre murió este martes por la mañana tras ser embestido por una formación del ferrocarril Roca a la altura de la estación de Quilmes. El hecho ocurrió cerca de las 9 en el paso a nivel de la calle Carlos Pellegrini y generó importantes demoras en el servicio ferroviario.

A raíz del episodio, los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes registran complicaciones y circulación limitada mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales, personal ferroviario y peritos para determinar las circunstancias de lo sucedido.

Según las primeras informaciones, la víctima falleció en el acto producto del impacto con la formación. Hasta el momento, los investigadores intentan establecer si se trató de un accidente o de un suicidio en las vías.

El incidente provocó demoras y cancelaciones en distintos servicios de la línea Roca, afectando a cientos de pasajeros que se trasladaban hacia Constitución y los ramales del sur del conurbano bonaerense.