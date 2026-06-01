Hospital Iriarte: reconocieron a trabajadores becarios que pasaron a planta temporaria

Trabajadores y trabajadoras del Hospital Zonal General de Agudos Isidoro Iriarte de Quilmes que se desempeñaban bajo la modalidad de becas de contingencia fueron reconocidos este martes en un acto realizado en el establecimiento sanitario, tras concretarse su pase a planta temporaria de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad fue encabezada por el director ejecutivo del hospital, José Manuel Pepe; la directora asociada, Adriana De Figueredo; y el director asociado de Gestión Administrativa, Diego Vega. Del encuentro también participaron representantes de ATE Provincia, ATE Quilmes y la Junta Interna del gremio en el hospital.

Desde ATE Quilmes señalaron que esta medida forma parte de un proceso más amplio de regularización laboral que alcanza a miles de trabajadores de la administración pública bonaerense. En ese marco, destacaron el trabajo realizado por la Junta Interna del Hospital Iriarte y las gestiones impulsadas por el sindicato para avanzar en la estabilidad laboral del personal.

El gremio también remarcó que el último acuerdo paritario incluyó recategorizaciones para trabajadores de planta permanente y avances en la discusión de un nuevo convenio colectivo de trabajo para los empleados provinciales.

Asimismo, valoraron la continuidad de las negociaciones paritarias y ratificaron el reclamo para que la totalidad de los becarios y becarias sean incorporados a la planta del Estado provincial, destacando que Buenos Aires mantuvo estas becas tras la pandemia y continúa avanzando en su regularización.