Aumentó el colectivo en el AMBA: el costo de los boletos

A partir de este 1º de junio, los usuarios del transporte público en la provincia de Buenos Aires deberán afrontar nuevos incrementos en las tarifas de colectivos y trenes. En el caso de las líneas de colectivos de jurisdicción provincial, la suba será del 4,8%, en el marco del esquema de actualización automática que contempla la inflación más un adicional de dos puntos porcentuales.



Con este ajuste, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasará de $968,57 a $1.015,61 para los pasajeros que cuenten con la tarjeta SUBE registrada. Asimismo, también se actualizarán las demás escalas tarifarias de acuerdo con la distancia recorrida.

Por otra parte, los servicios ferroviarios metropolitanos experimentarán un nuevo aumento el próximo 15 de junio. Se trata del segundo ajuste mensual previsto dentro del esquema de incrementos escalonados establecido hasta septiembre.

De esta manera, los pasajes de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa tendrán un incremento del 15%, impactando en millones de usuarios que utilizan diariamente estos servicios para trasladarse hacia la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del Área Metropolitana.

Los aumentos forman parte de la política de actualización tarifaria impulsada por las autoridades con el objetivo de adecuar los valores del transporte público a la evolución de los costos operativos y la inflación.