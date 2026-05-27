La oposición busca frenar la medida que eliminó pagos a empresas por pasajes gratuitos para personas con discapacidad

La oposición presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que apunta a dejar sin efecto la resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación que eliminó el régimen de compensaciones económicas destinado a sostener los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer en el transporte automotor de larga distancia.

"Estamos frente a una decisión profundamente injusta que afecta derechos fundamentales de sectores especialmente protegidos. No se puede sostener formalmente un derecho mientras se eliminan las herramientas concretas que permiten ejercerlo", alerto el diputado nacional por Unión por la Patria Diego Giuliano, impulsor de la iniciativa.

En el proyecto, el legislador santafesino sostuvo que la medida adoptada por el Gobierno vulnera principios constitucionales y convencionales vinculados a la protección de personas con discapacidad y al derecho a la salud, además de representar un retroceso en materia de derechos sociales.

Diego Giuliano presentó un proyecto para frenar la resolución que dejó sin transporte gratuito a personas con discapacidad.

"Miles de personas del interior del país dependen del transporte de larga distancia para acceder a prestaciones médicas de alta complejidad. Esta resolución profundiza desigualdades territoriales y pone en riesgo el acceso efectivo a la salud", criticó.

En tanto, a través de un mensaje publicado en su cuenta en X, Giuliano recalcó que "eliminar el fondo de compensaciones para el transporte de personas con discapacidad no es una 'motosierra' abstracta: son familias angustiadas, tratamientos en riesgo y chicos que pueden quedarse sin llegar a la escuela o a rehabilitación".

"Si se hacen cargo los empresarios, se traslada a la tarifa o a la disminución de servicios", aseveró y enfatizó que "la discapacidad no puede quedar atrapada en el ajuste porque el Estado tiene obligaciones constitucionales y convencionales que cumplir".

Qué establece la resolución del Gobierno

Mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer.

No obstante, en la disposición firmada por el secretario de Transporte, Mariano Plencovich, se aclaró que la eliminación de los subsidios no afecta el derecho de las personas beneficiarias a seguir viajando gratis y se asignó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantener los controles y procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo de esos beneficios en todo el país.