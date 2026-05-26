Otra vez aumenta el transporte público: desde cuándo y a cuánto se van los boletos

El lunes próximo, primero de junio, entrará en vigencia un nuevo aumento de los boletos del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que representará un duro golpe a los bolsillos de los segmentos sociales bajo y medio, que mayormente lo utilizan.

Se implementarán incrementos para las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia, además del sistema de subterráneos.

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Se aplicará un ajuste del 4,6% al 4,8%, producto de la fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) junto a un recargo técnico por costos operativos.

El esquema de valores para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada quedará configurado de la siguiente manera: para los colectivos de Provincia, el boleto mínimo para los colectivos dependientes de Provincia saltará de los actuales $968,57 a $1.015,06, mientras que el de la segunda sección (de 3 a 6 kilómetros) se ubicará en $1.141,94; y para los de la Ciudad de Buenos Aires, el tramo mínimo, de hasta 3 kilómetros, pasará de $753,74 a $788,41, en tanto que el recorrido de 3 a 6 kilómetros se irá a $876,05.

La tarifa del subte y el premetro sufrirá una suba que llevará el boleto general de los $1.490 actuales a $1.558,54 por viaje, manteniendo vigentes los descuentos escalonados para los usuarios frecuentes que superen los 20, 30 o 40 traslados mensuales.

¿Qué pasará con los boletos de las líneas de colectivo que dependen de Nación?





Al margen de los ajustes que entran en vigencia el primer día de junio en las líneas de colectivo dependientes de Ciudad de Buenos Aires y Provincia, el esquema de aumentos diseñado por la Secretaría de Transporte de la Nación contempla una fecha clave a mitad de mes.

El próximo 15 de junio comenzará a regir la segunda etapa del cronograma de incrementos sucesivos para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, las que cruzan desde el Conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una actualización del 2% mensual que se aplicará sobre el cuadro tarifario vigente.