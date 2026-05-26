Uno por uno, los aumentos confirmados para junio: transporte público, alquileres y combustibles, entre los más "dolorosos"

Con la llegada del sexto mes del año, entrará en vigencia en junio próximo una nueva tanda de aumentos que impactará de forma directa en los presupuestos familiares.

Transporte, prepagas, combustibles, colegios privados y alquileres volverán a presionar sobre el bolsillo de los consumidores.

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Con una inflación que el INDEC ubicó en el 2,6% para abril pasado, el Gobierno y las empresas del sector privado aplicarán la letra chica de los contratos y las fórmulas de indexación mensual para actualizar los cuadros tarifarios.

Colectivos y el subte





El lunes 1° de junio entrarán en vigencia los nuevos incrementos para las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia, además del sistema de subterráneos.

Se aplicará un ajuste del 4,6% al 4,8%, producto de la fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) junto a un recargo técnico por costos operativos.

El esquema de valores para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada quedará configurado de la siguiente manera: para los colectivos de Provincia, el boleto mínimo para los colectivos dependientes de Provincia saltará de los actuales $968,57 a $1.015,06, mientras que el de la segunda sección (de 3 a 6 kilómetros) se ubicará en $1.141,94; y para los de la Ciudad de Buenos Aires, el tramo mínimo, de hasta 3 kilómetros, pasará de $753,74 a $788,41, en tanto que el recorrido de 3 a 6 kilómetros se irá a $876,05.

La tarifa del subte y el premetro sufrirá una suba que llevará el boleto general de los $1.490 actuales a $1.558,54 por viaje, manteniendo vigentes los descuentos escalonados para los usuarios frecuentes que superen los 20, 30 o 40 traslados mensuales.

Los boletos de las líneas de colectivo dependientes de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia volverán a subir el primero de junio próximo.

Al margen de los ajustes que entran en vigencia el primer día de junio en las líneas de colectivo dependientes de Ciudad de Buenos Aires y Provincia, el esquema de aumentos diseñado por la Secretaría de Transporte de la Nación contempla una fecha clave a mitad de mes.

El próximo 15 de junio comenzará a regir la segunda etapa del cronograma de incrementos sucesivos para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, las que cruzan desde el Conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una actualización del 2% mensual que se aplicará sobre el cuadro tarifario vigente.

Medicina prepaga





Las empresas de salud privada ya comenzaron a notificar a sus respectivos afiliados las subas obligatorias que impactarán en las cuotas de junio, que oscilará entre el 2,6% y el 2,9% según la prestadora y el tipo de plan contratado.

Los ajustes se cargaron formalmente en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Incremento general: Oscilará entre el 2,6% y el 2,9% según la prestadora y el tipo de plan contratado.

Firmas como OSDE, Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud aplicarán un incremento del 2,6%, alineado con el IPC, en tanto que Omint prevé incrementos de hasta el 2,9%.

Combustibles





A partir del 1° de junio, las petroleras implementarán un ajuste generalizado en los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio de todo el país.

El incremento tendrá un "piso" de entre el 2% y el 3,5%, traccionado por tres factores clave: el traslado de la devaluación mensual del peso (el "crawling peg" del 2%), el aumento en los costos logísticos de las refinadoras y la actualización de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (CO2) que la Secretaría de Energía de la Nación aplica de forma gradual.

Colegios privados





Las familias que envían a sus respectivos hijos a instituciones educativas subvencionadas por el Estado deberán afrontar nuevas bandas arancelarias.

Los ministerios de educación provinciales ya firmaron las autorizaciones para trasladar a la cuota de junio parte del impacto de las últimas paritarias docentes.

En la provincia de Buenos Aires, los aranceles registrarán una suba promedio de entre el 4% y el 5%, mientras que en Capital Federal los incrementos rondarán el 5%, variando según el nivel de subsidio oficial que reciba cada establecimiento.

Alquileres





La situación habitacional expone realidades muy dispares según la fecha de firma de cada contrato de locación.

En el marco de los contratos bajo la ley anterior (27.551), los inquilinos que aún mantienen convenios de tres años con ajuste anual obligatorio sufrirán un impacto severo.

El Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central de la República Argentina fijó para junio una actualización que rozará el 78% anual.

En cambio, para los alquileres firmados tras la derogación de la ley 27.551, las actualizaciones cuatrimestrales o semestrales pactadas bajo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reflejarán el acumulado trimestral, consolidando subas escalonadas acordes a la inflación de los últimos meses.