Pese al frío polar, hay un derrumbe del 70% en ventas de ropa de abrigo: "No entra gente al local"

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un marcado y persistente descenso térmico que consolidó un escenario de características invernales en pleno otoño.

Este fenómeno, impulsado por el ingreso continuo de masas de aire de origen polar desde el sector sur del continente, mantiene los termómetros en los valores más bajos en lo que va del año.

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El quiebre meteorológico comenzó a registrarse de manera formal a mediados de mayo, puntualmente desde el pasado viernes 15, cuando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió las primeras alertas por el ingreso de la masa de aire gélido.

De cara al fin de semana largo, los especialistas estiman que las condiciones de bajas temperaturas se extenderán unos días más, con registros mínimos promedio que rondarán los 6 grados y máximas que difícilmente superarán los 13 grados.

Recién hacia los últimos días de mayo se prevé una rotación paulatina de los vientos hacia el sector norte, lo que permitiría un leve y progresivo alivio térmico en la región más densamente poblada del país.

Pero la actualidad está marcada por un intenso frío y, en las últimas semanas, los vecinos del AMBA se vieron forzados a desempolvar el abrigo pesado mucho antes del inicio del invierno, previsto para el 21 de junio.

Cronica.com.ar se preguntó si, pese a la crisis económica, los consumidores acudieron a los comercios de indumentaria en búsqueda de abrigo nuevo.

En ese contexto, dialogó con Camilo Alan, fabricante textil y dueño de un comercio de venta de ropa situado en la calle Aguirre 640, del barrio porteño de Villa Crespo. Tiene más de seis décadas de trayectoria.

"No entra gente en el local a comprar prácticamente, porque está sin plata. Y eso que tengo una campera dos en una, que incluye un pilotín, por solo $79.900", dijo el comerciante al mencionar su principal producto de abrigo en oferta.

Consultado sobre qué caída de ventas en relación a la ropa de abrigo notó en su comercio entre este mayo y el mismo mes del 2025, respondió: "70%".

Alan apuntó algunas de las posibles causas al respecto, y mencionó que "a la gente no le alcanza el dinero para vivir" y se enfrenta a una "restricción forzosa".

No obstante, también indicó que influye la apertura de las importaciones.

"Están comprando la ropa que viene por fardo, que es usada, además de la comercializada por (las plataformas digitales) Shein y Temu, todo lo que es China, que no se paga impuestos", finalizó el fabricante textil.

Se perciben en pleno otoño temperaturas típicas de invierno.

El frío en los comercios también se percibe en la ciudad de Córdoba

Mariela Peve vende ropa en el "showroom" que tiene en su casa del barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba.

Cuando cronica.com.ar le preguntó si registraba una caída de ventas del 70% interanual, contestó: "No soy muy buena con los números, pero te puedo decir que estoy en la cuerda floja".

La comerciante dijo que recibió preguntas de parte de sus clientes sobre indumentaria de abrigo, pero por el momento solo se quedaron en eso.

"No tuve muchas consultas respecto a la ropa de invierno, pero las pocas que tuve no prosperaron", lamentó y, luego, consideró que "la gente está tratando de resolverse la situación con lo que ya tiene".

Peve agregó: "Yo ofrezco camperas de cuero de segunda mano de buena calidad y en muy buen estado; la mayoría, en menos de $100.000 cada una, pero creo que la gente actualmente no está poniendo en la balanza eso".

La comerciante, por último, consideró que "si la gente llega a poder comprar, lo hace buscando el precio más bajo posible y sin reparar mucho en la calidad de las prendas".

Por Juan Bernardo Domínguez/X/@juanbjd.