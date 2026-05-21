Urgente: más de 50 localidades bajo alerta meteorológica por frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por frío extremo que afectará a 57 localidades a lo largo de toda la jornada, en lo que es el día más frío de la semana.

La advertencia se da luego de varios días de bajas temperaturas a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, está previsto que pueda impactar en zonas específicas de las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

Desde el SMN enfatizaron que la alerta climática será para Colón, Gualeguaychú, Tala, Concepción del Uruguay e Islas de Ibicuy en Entre Ríos y Guaraní, San Pedro, Montecarlo y General Manuel Belgrano en Corrientes.

Cuáles son las localidades afectadas

Las zonas entrerrianas que estarán bajo alerta amarilla por temperaturas extremas son: Villa Paranacito, Ibicuy, Ceibas, Medanos, Enrique Carbo, Larroque - Irazusta, General Almada, Faustino Parera, Pastor Britos, y Aldea San Juan en la zona sur.

Mientras que en la región este pueden afectar a Urdinarrain, Aldea San Antonio, Estación Escriña, Gilbert, Las Gauchas, Gobernador Mansilla, Estación Arroyo Cle, Gobernador Echague, Gobernador Sola, Rosario del Tala, Macia, Durazno, Guardamonte, Altamirano Sur, Las Moscas, Villa San Marcial, Libaros, Rocamora y Basavilbaso.

Las zonas afectadas por la alerta meteorológica por frío.

Otras zonas bajo alerta son Villa Mantero, Herrera, Colonia Elia, Concepción del Uruguay, Caseros, Villa San Justo, Pronunciamiento, 1 de mayo, Colonia Hugues, Colon, San Jose, Hocker, Villa Elisa, La Clarita, Pueblo Cazes, Hambis, Arroyo Baru y Ubajay.

Por su parte, las localidades de Corrientes en las que rige esta alerta son Piñalito Sur, Tobuna, Cruce Caballero, San Pedro, Paraíso, Fracran, Dos Hermanas, Bernardo de Irigoyen y San Antonio.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Tras una jornada muy fría en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se estima que haya una mejoría en las próximas horas con temperaturas en alza; sin embargo, el clima estará parcialmente nublado.

De cara al fin de semana largo, durante el viernes 22, la mínima se posicionará en 7 grados de mínima y 13 de máxima. El sábado, la mínima escalará a 9 grados y la máxima a 15. El domingo habrá 11 grados de mínima y 16 de máxima.