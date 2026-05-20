Urgente: vuelve la lluvia a Buenos Aires, ¿cuáles serán las zonas más afectadas?

Después de días dominados por el frío, el viento y el cielo cubierto, las lluvias comenzaron a hacerse presentes en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

Aunque las precipitaciones todavía no alcanzan niveles de alerta, el cambio de tiempo ya impacta en varias localidades del territorio bonaerense.

De esta manera, el escenario meteorológico obliga a seguir de cerca las actualizaciones oficiales para organizar actividades y viajes durante las próximas jornadas.

Las precipitaciones comenzaron a extenderse desde la Costa Atlántica hacia distintos puntos del centro y sur bonaerense.

Lluvias para las próximas horas: ¿En qué localidades se esperan?





Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires mantiene jornadas grises y frías, distintos puntos del interior bonaerense empezaron a recibir las primeras precipitaciones.

Según los últimos reportes del Sistema Meteorológico Nacional, las lluvias avanzan principalmente sobre el sector costero y parte del centro y sur provincial.

De esta manera, entre las localidades alcanzadas apareceny buena parte de la línea de la, en un fenómeno que se extiende progresivamente hacia el sudoeste bonaerense hasta llegar a

Además, el cambio de tiempo también impacta en municipios del interior provincial como Benito Juárez, Tandil, Balcarce, Olavarría, Azul y Maipú, donde ya comenzaron a registrarse chaparrones aislados y aumento de nubosidad.

Las lluvias ya se encuentran en el sur de la provincia de Buenos Aires: ¿Puede llover en el AMBA?

Los especialistas sostienen que este tipo de fenómenos responde al ingreso de aire húmedo proveniente del Atlántico, combinado con bajas temperaturas y viento persistente.

A su vez, remarcan que esa mezcla de fenómenos meteorológicos genera condiciones propicias para precipitaciones intermitentes y jornadas con escasa amplitud térmica.

Además, en varios sectores costeros, se suele reportar un incremento en la intensidad del viento, lo que genera sensación térmica aún más baja y condiciones poco favorables para actividades al aire libre o viajes largos por ruta.

Pronostico extendido en el AMBA.

Si bien el fenómeno no alcanza niveles de alerta meteorológica, recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales para evitar inconvenientes, especialmente en zonas donde las lluvias podrían intensificarse de manera puntual durante la noche o madrugada.

Por ahora, el AMBA permanece bajo un escenario de cielo cubierto y ambiente frío, aunque no se descarta que la inestabilidad continúe avanzando hacia otros puntos de la provincia en las próximas horas.