Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 20 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que este miércoles en la Ciudad y en el conurbano el cielo estará algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre 8 y 15 grados, con viento del sur.

Para el jueves las temperaturas irán de los 6 a los 13 grados, con viento del sur y cielo parcialmente nublado.

El viernes las condiciones serán similares, con temperaturas que irán de los 7 a los 13 grados. no sé esperan lluvias.