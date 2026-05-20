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Miércoles, 20 de mayo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 20 de mayo

El cielo estará algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre 8 y 15 grados, con viento del sur.

Redacción FMQ

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que este miércoles en la Ciudad y en el conurbano el cielo estará algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre 8 y 15 grados, con viento del sur.

Para el jueves las temperaturas irán de los 6 a los 13 grados, con viento del sur y cielo parcialmente nublado.

El viernes las condiciones serán similares, con temperaturas que irán de los 7 a los 13 grados. no sé esperan lluvias.

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