Mundial XL: 48 selecciones, 104 partidos y final con descanso de 25 minutos

La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá por primera vez en la historia un espectáculo de medio tiempo al estilo Super Bowl, una decisión que marcará un cambio sin precedentes en el fútbol internacional.

El evento se llevará a cabo el 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey y contará con las presentaciones de Madonna, Shakira y BTS, bajo la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay.

Uno de los puntos que más repercusión generó tras el anuncio es la duración del entretiempo: el descanso de la final se extenderá durante 25 minutos, es decir, diez más que los 15 minutos reglamentarios habituales en cualquier partido de fútbol profesional.

La modificación responde a la necesidad de montar y desmontar el escenario del show musical, que será transmitido en vivo para millones de espectadores alrededor del mundo. De esta manera, la FIFA busca convertir la final de la Copa del Mundo en un espectáculo de alcance global que combine deporte, entretenimiento y cultura pop.

Cabe señalar que el espectáculo apoyará el Fondo FIFA-Global Citizen para la Educación, una iniciativa que pretende recaudar 100 millones de dólares para proyectos educativos y programas de acceso al fútbol para niños y jóvenes.

Según informaron los organizadores, parte de la recaudación llegará a través de la venta de entradas del Mundial 2026, ya que un dólar de cada ticket será destinado a causas sociales y educativas.