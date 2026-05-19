Crimen en Bernal: 20 años de prisión por el homicidio de Carlos Sánchez Paredes

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Quilmes condenó por unanimidad a 20 años de prisión a Rodrigo Ariel Figueroa por el homicidio en ocasión de robo de Carlos Enrique Sánchez Paredes, el estudiante de ingeniería asesinado en Bernal Oeste cuando se dirigía a rendir un examen en la Universidad Nacional de La Plata.

El crimen ocurrió en junio de 2024 y conmocionó a la comunidad de Bernal y a la comunidad universitaria platense. Carlos, que estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata, había salido de su casa temprano para tomar el colectivo en la intersección de Misiones y Falucho, como hacía habitualmente para asistir a clases y exámenes.

Según reconstruyó la familia durante el juicio, aquella mañana su madre lo observó salir y lo siguió con la mirada hasta que dobló la esquina sobre la calle Misiones. En ese momento vio a dos personas correr por la zona, aunque no imaginó que instantes después ocurriría la tragedia.

Con el paso de los minutos y al no obtener respuesta a los mensajes ni a las llamadas, la mujer decidió acercarse hasta el lugar. Allí encontró a su hijo tendido sobre la calle, agonizando a raíz de una grave herida en la cabeza.

Desesperada, llamó inmediatamente a Andrea, hermana de la víctima, quien acudió rápidamente y pidió ayuda a los vecinos. Aunque uno de ellos se ofreció a trasladar al joven al hospital de Wilde, los médicos confirmaron poco después que Carlos Enrique Sánchez Paredes había fallecido como consecuencia de un golpe en la cabeza propinado con un caño.