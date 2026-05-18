Misterioso choque: conductor huyó tras incrustarse en un comercio

Un automóvil se estrelló contra el frente de un comercio ubicado en la esquina de Cevallos y Saavedra, en el barrio El Monte Matadero de Quilmes Este, y el conductor escapó del lugar antes de recibir atención médica.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, a una cuadra del edificio municipal. Tras un llamado de emergencia, acudieron al lugar efectivos de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía Bonaerense y personal del SAME.

Según informaron fuentes que trabajaron en el operativo, el conductor presentaba golpes producto del fuerte impacto. Sin embargo, antes de ser asistido por los médicos, el hombre abandonó la escena y se dio a la fuga.

El vehículo terminó incrustado contra el frente del comercio, provocando daños parciales en la estructura. De todos modos, los equipos de emergencia señalaron que el inmueble no corría riesgo estructural.

Por prevención, los bomberos realizaron el corte de batería del automóvil para evitar posibles incendios o cortocircuitos, mientras que el rodado quedó bajo resguardo policial.