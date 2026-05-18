Solano: un policía de la Ciudad mató a un delincuente

Un delincuente murió durante un intento de robo ocurrido en San Francisco Solano, luego de un enfrentamiento armado con un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba franco de servicio.

El hecho se registró en Calle 846 entre Calle 873 bis y Calle 874, donde personal policial acudió tras un alerta por disparos. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, por lo que se solicitó una ambulancia del SAME. Los médicos presentes confirmaron posteriormente el fallecimiento del sujeto.

Según informaron fuentes policiales, el oficial involucrado fue identificado como Tobías Agustín Abregú, de 27 años, de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente afectado a la Comisaría Vecinal 15B.

De acuerdo a su declaración, mientras se encontraba en su domicilio y fuera de servicio, fue alertado por un amigo acerca de que las puertas de su vehículo estaban abiertas. Tras descender para cerrarlas y regresar a la vivienda, escuchó ruidos nuevamente. Al observar desde una ventana de la planta alta, detectó a dos hombres que intentaban forzar los accesos de la propiedad.

Según la versión oficial, Abregú se identificó como personal policial y efectuó varios disparos con su arma reglamentaria. Como consecuencia, uno de los sospechosos cayó herido en el lugar, mientras que el segundo logró escapar y permanece prófugo.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría Quilmes 4ta., personal de Policía Científica y la titular de la UFI N°4 del Departamento Judicial Quilmes, Dra. Gallo. Tras las pericias, se determinó que el fallecido presentaba dos impactos de bala con ingreso en la zona pectoral y salida por la espalda.

La fiscalía dispuso la apertura de una causa caratulada como "Homicidio en ocasión de robo". No se adoptaron medidas restrictivas contra el oficial Abregú, aunque se ordenó el secuestro de su arma reglamentaria para las pericias correspondientes. El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.