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Lunes, 18 de mayo de 2026

Explosión en la cocina del CIC Santo Domingo: una persona herida

El hecho ocurrió en el Centro de Integración Comunitario (CIC) ubicado en la intersección de Bermejo y Luis María Campos, en Bernal.

Redacción FMQ

Una persona sufrió quemaduras tras producirse una explosión en el sector de la cocina del Centro de Integración Comunitario (CIC) ubicado en la intersección de Bermejo y Luis María Campos, en Bernal.

Según trascendió, el incidente ocurrió mientras se desarrollaban actividades en el lugar y generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el establecimiento. A raíz de la explosión, una persona resultó herida con quemaduras y debió ser asistida de inmediato.

Personal del SAME acudió rápidamente al lugar, brindó las primeras atenciones médicas y posteriormente trasladó a la víctima a un hospital de la zona para una mejor evaluación y tratamiento.

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