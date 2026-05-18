Explosión en la cocina del CIC Santo Domingo: una persona herida

Una persona sufrió quemaduras tras producirse una explosión en el sector de la cocina del Centro de Integración Comunitario (CIC) ubicado en la intersección de Bermejo y Luis María Campos, en Bernal.

Según trascendió, el incidente ocurrió mientras se desarrollaban actividades en el lugar y generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el establecimiento. A raíz de la explosión, una persona resultó herida con quemaduras y debió ser asistida de inmediato.

Personal del SAME acudió rápidamente al lugar, brindó las primeras atenciones médicas y posteriormente trasladó a la víctima a un hospital de la zona para una mejor evaluación y tratamiento.