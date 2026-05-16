La Comuna lanzó el programa "Quilmes Coopera 2026": de qué se trata

El Municipio presentó este viernes el programa "Quilmes Coopera 2026", una iniciativa orientada a fortalecer proyectos educativos mediante el trabajo articulado con las cooperadoras escolares del distrito.

La actividad se desarrolló en el Museo del Transporte, ubicado sobre Laprida 2200, y contó con la participación de la intendenta Eva Mieri, junto a autoridades educativas, directivos y representantes de cooperadoras.

Durante la jornada, Mieri destacó el alcance que tuvo el programa durante el último año y señaló que en 2025 se trabajó junto a más de 100 cooperadoras escolares de la ciudad.

Por su parte, la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, remarcó que este año se incorporaron nuevas cooperadoras y afirmó que esperan ampliar el alcance de la iniciativa.

El programa "Quilmes Coopera: Proyectos Educativos de la Comunidad" apunta a fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas, las cooperadoras escolares, el Municipio, el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital de Quilmes.

Según se informó, la propuesta busca promover la participación de las cooperadoras y avanzar en mecanismos de articulación, transparencia institucional y participación de la comunidad educativa en la utilización de recursos públicos destinados a educación.

Durante la presentación, directivos y docentes valoraron la continuidad del programa y señalaron que permitió incorporar recursos y equipamiento en distintas escuelas del distrito.

También participaron de la actividad la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra; el subsecretario de Servicio Alimentario y Mantenimiento Escolar, Miguel Centurión; el director general de Educación, Leonardo Casazza; la inspectora jefa Distrital, Florencia Elvino; el inspector jefe Regional de Educación, Pablo Vinuesa; el presidente del Consejo Escolar, Gustavo Lappano, y el tesorero del organismo, Rubén Ursino.