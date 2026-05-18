Menú
Radio en vivo
Lunes, 18 de mayo de 2026

Llega una nueva edición de "Mujeres a Emprender en Red" en Quilmes

La iniciativa se desarrollará este lunes 18 de mayo, de 11 a 18 horas, en la Plaza San Martín.

Redacción FMQ

La Municipalidad de Quilmes anunció una nueva edición de la feria "Mujeres a Emprender en Red", una propuesta que busca fortalecer el trabajo de emprendedoras locales y acercar a la comunidad una amplia variedad de productos artesanales elaborados en el distrito.

La iniciativa se desarrollará este lunes 18 de mayo, de 11 a 18 horas, en la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y Mitre. Allí, vecinas y vecinos podrán recorrer los distintos puestos y adquirir productos realizados por emprendedoras quilmeñas, promoviendo de esta manera el consumo local y la economía social.

Desde el Municipio destacaron que la feria representa un espacio de encuentro, intercambio y visibilización para mujeres emprendedoras, quienes exhiben y comercializan artículos artesanales, textiles, decoración, gastronomía y otros productos elaborados de manera independiente.

"Mujeres a Emprender en Red" se consolida como una propuesta que impulsa el desarrollo productivo local y fomenta la participación de las mujeres en el ámbito emprendedor de la comunidad quilmeña.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

4
"Esa es mi favorita": la confesión de Rodrigo De Paul sobre una canción de Tini que hizo explotar las redes
Noticias

"Esa es mi favorita": la confesión de Rodrigo De Paul sobre una canción de Tini que hizo explotar las redes

5
El Retutu anunció su retiro de la música tras 17 años: "Decido seguir a Dios"
Noticias

El Retutu anunció su retiro de la música tras 17 años: "Decido seguir a Dios"

Últimas noticias de Quilmes