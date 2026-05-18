Mayra Mendoza viajó a Azerbaiyán para participar del principal foro mundial sobre urbanismo

La diputada Mayra Mendoza participa del Foro Urbano Mundial (WUF13) que se desarrolla del 17 al 22 de mayo en Bakú, Azerbaiyán, convocado por ONU-Habitat. La jefa comunal asiste en su rol como integrante del Grupo Asesor de Género (AGGI), espacio desde el cual se impulsa la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el desarrollo urbano.



A través de sus redes sociales, Mendoza destacó la importancia de formar parte del encuentro internacional y señaló: "Como integrante del Grupo Asesor de Género (AGGI) de ONU-Habitat, fui invitada a participar del Foro Urbano Mundial WUF13, espacio en el que trabajamos para incorporar una perspectiva de igualdad y empoderamiento de las mujeres en el desarrollo urbano sostenible".

El Foro Urbano Mundial es la principal conferencia internacional dedicada a la urbanización sostenible. Fue creado en 2001 por las Naciones Unidas con el objetivo de abordar uno de los desafíos globales más importantes: el crecimiento acelerado de las ciudades y su impacto en las comunidades, las economías, el cambio climático y las políticas públicas. La primera edición se realizó en Nairobi, Kenia, en 2002.

La edición 2026, coorganizada por el Gobierno de Azerbaiyán, reúne a miles de representantes de gobiernos nacionales, regionales y locales, además de académicos, empresarios, urbanistas y referentes de organizaciones civiles de distintos países.

En ese marco, Mendoza remarcó la relevancia de la participación argentina en estos espacios internacionales. "Es muy importante que tanto la Provincia de Buenos Aires como nuestro país formen parte de estos espacios globales para seguir construyendo herramientas para nuestras comunidades", expresó.

La presencia de la intendenta en el WUF13 refuerza el posicionamiento de Quilmes dentro de la agenda internacional vinculada a políticas urbanas inclusivas y sostenibles, con especial foco en la equidad de género.