Tarifa Social SUBE: cómo pagar 55% menos en colectivos y trenes

La tarjeta SUBE volvió a convertirse en una herramienta clave para millones de pasajeros del transporte público luego de los últimos aumentos en colectivos y trenes. En mayo de 2026, la Tarifa Social Federal SUBE permite acceder a un descuento del 55% en el valor del boleto y reducir de manera significativa el gasto mensual en viajes dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país.

Con las nuevas tarifas, un viaje que cuesta $1.000 pasa a valer $450 para quienes tienen activa la tarifa social. El beneficio alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores registrados en determinadas categorías.

A pesar del fuerte impacto económico del descuento, todavía hay miles de usuarios que no registraron la tarjeta ni activaron el beneficio. El trámite es gratuito, digital y puede completarse en pocos minutos desde el celular.

Qué es la Tarifa Social SUBE

La Tarifa Social Federal SUBE otorga un descuento del 55% sobre el valor del boleto en colectivos y trenes para personas alcanzadas por programas sociales o prestaciones estatales.

El beneficio se aplica automáticamente una vez que la tarjeta queda registrada y validada en el sistema. No requiere renovaciones periódicas y continúa vigente mientras el usuario mantenga las condiciones exigidas.

Con las subas aplicadas en abril y los incrementos previstos para mayo, junio y julio, la diferencia entre viajar con y sin tarifa social creció considerablemente. En varias líneas del AMBA, quienes no tienen la SUBE registrada pagan más del doble por el mismo recorrido.

Quiénes pueden acceder

La tarifa social está destinada a usuarios que reciben asistencia estatal o prestaciones administradas por ANSES. Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Jubilados y pensionados

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo

Trabajadores de casas particulares registrados

Monotributistas sociales

Personas que cobran el Seguro por Desempleo

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Veteranos de la Guerra de Malvinas

Estudiantes con Becas Progresar

En la mayoría de los casos, el sistema detecta automáticamente la condición del beneficiario una vez asociada la tarjeta SUBE.

Cómo activar la Tarifa Social SUBE

El trámite puede realizarse de manera completamente online y sin presentar documentación física.

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de ANSES y generar el PIN SUBE desde la sección "Programas y beneficios". Ese código de seis dígitos será necesario para asociar el beneficio a la tarjeta.

Luego, el usuario debe registrar la SUBE y vincularla con el PIN obtenido. La activación final se realiza apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE o mediante la aplicación oficial SUBE con tecnología NFC en teléfonos Android compatibles.

Una vez completado el procedimiento, el descuento se aplica automáticamente en cada viaje.

Cuánto cuesta el boleto con Tarifa Social

Tras las últimas actualizaciones tarifarias, las diferencias entre quienes tienen y no tienen el beneficio resultan cada vez más marcadas.

En las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros cuesta actualmente $753,74 con SUBE registrada. Con Tarifa Social, el mismo viaje baja a $339,18.

En cambio, quienes utilizan una SUBE sin registrar deben pagar $1.198,45 por el mismo trayecto.