Golpe a la cyberpedofilia en Quilmes: detuvieron a un joven tras una investigación especializada

Un joven de 21 años fue imputado por delitos de extrema gravedad contra la integridad de menores y su captura fue resultado de una investigación especializada llevada adelante por el Gabinete de Cyberpedofilia, ámbito de articulación entre la UFI N° 8 y la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes.

La pesquisa incluyó tareas de campo y análisis digital que permitieron localizar el domicilio del sospechoso en San Francisco Solano. Con las pruebas recolectadas, la justicia ordenó un allanamiento en una vivienda de la calle 826, que fue ejecutado por personal especializado con el apoyo del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 7ma.

Durante la irrupción, los efectivos efectivizaron la detención del hombre, a quien se le incautó su teléfono celular -elemento clave para la continuidad de la investigación digital- y prendas de vestir que estarían vinculadas a la comisión de los hechos denunciados.

El imputado enfrenta cargos por violación al Artículo 128 del Código Penal, que incluye la producción y tenencia de material de violencia sexual contra menores, además de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El magistrado interviniente, Dr. Daniel Ichazo, avaló el procedimiento y dispuso el traslado inmediato del aprehendido a sede judicial para su declaración indagatoria.

Con esta detención, las fuerzas de seguridad destacan la importancia del trabajo de las unidades especializadas en delitos tecnológicos para proteger a los sectores más vulnerables de la comunidad y combatir la criminalidad en entornos digitales.