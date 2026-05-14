Tensión y preocupación en Itatí por un incendio que consumió varias viviendas

Dos bomberos tuvieron que ser asistidos por personal médico durante un importante incendio que se desató este miércoles en el barrio Villa Itatí, en Bernal, y que afectó al menos a tres viviendas de la zona de avenida Montevideo y Yapeyú.

El siniestro comenzó en una casa y, debido a la intensidad de las llamas, el fuego se propagó rápidamente hacia otras propiedades cercanas, generando momentos de gran tensión entre los vecinos del barrio.

Para combatir el incendio trabajaron tres dotaciones de Bomberos, que realizaron intensas tareas para contener el avance del fuego y evitar que alcanzara más viviendas. En medio del operativo, dos de los efectivos debieron recibir asistencia médica tras sufrir complicaciones físicas derivadas del calor extremo y el esfuerzo realizado durante el combate contra las llamas.

Según trascendió, ambos bomberos fueron atendidos en el lugar por personal del SAME y lograron recuperarse sin necesidad de ser trasladados a un centro de salud.

Además de los Bomberos y el SAME, en el operativo participaron efectivos policiales y agentes de Patrulla Urbana, quienes colaboraron en el corte de calles y en la asistencia a los vecinos afectados.

Con el correr de los minutos, las autoridades lograron controlar el incendio, aunque el hecho generó fuerte preocupación en el barrio debido a la magnitud del fuego y la rapidez con la que se expandió entre las viviendas.