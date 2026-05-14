Conflicto en la línea 148: el gobierno dictó la conciliación obligatoria

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto laboral que mantiene la Unión Tranviarios Automotor con la empresa La Central de Vicente López S.A.C., operadora de la línea 148 de transporte público de pasajeros. La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según el comunicado oficial, la conciliación obligatoria tendrá una duración de 15 días a partir de las 18 horas del 13 de mayo. Durante ese período, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto. En ese marco, el gremio deberá cesar toda medida de acción directa, mientras que la empresa deberá dejar sin efecto los despidos realizados y garantizar el normal desarrollo de las tareas.

La resolución fue adoptada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en el marco de la Ley Nº 14.786, con el objetivo de preservar la paz social, asegurar la continuidad del servicio y promover una instancia de diálogo entre las partes involucradas.

Desde la Secretaría de Trabajo convocaron tanto a la empresa como al sindicato a mantener una "mejor predisposición" para avanzar en negociaciones que permitan alcanzar acuerdos y garantizar el normal funcionamiento de la línea 148.