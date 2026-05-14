Quilmes: su mochila quedó enganchada, fue arrastrada por un colectivo y resultó herida

Una mujer resultó herida este miércoles por la tarde en Quilmes luego de que la mochila que llevaba puesta quedara atrapada en la puerta de descenso de un colectivo de la línea 98, lo que provocó que fuera arrastrada varios metros sobre la cinta asfáltica.

El dramático episodio ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi e Hipólito Yrigoyen, en pleno centro de la ciudad, y fue presenciado por numerosos vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

Tras el incidente, personal del SAME acudió rápidamente al lugar para asistir a la víctima, quien presentaba diversas lesiones producto del arrastre. Luego de recibir las primeras atenciones médicas, la mujer fue trasladada en ambulancia para una evaluación más completa.

Por su parte, el chofer del interno involucrado fue demorado y trasladado a la Comisaría Primera de Quilmes.