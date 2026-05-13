Tenía más de 200 archivos de abuso sexual infantil y terminó condenado

Un joven de 21 años fue condenado en las últimas horas por delitos vinculados a material de abuso sexual infantil y quedó detenido inmediatamente después de conocerse el veredicto del juicio oral realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº1.



El juez Fernando Celesia condenó a Franco Demian Balmaceda a la pena de 3 años y 10 meses de prisión por los delitos de tenencia con fines de distribución y distribución de representaciones de menores de edad en actividades sexuales explícitas, además de la tenencia de material de abuso sexual infantil.

El acusado había llegado al debate oral en libertad, pero tras la lectura de la sentencia se ordenó su inmediata detención.

Durante los alegatos, la fiscal de Juicio María de los Ángeles Attarian Mena había solicitado una condena de 5 años de prisión y también pidió que Balmaceda quedara detenido al finalizar el proceso, al considerar acreditada su participación en la difusión de archivos a través de redes sociales como Instagram y Telegram.

Según se ventiló durante el juicio, el 21 de enero de 2024 el acusado habría compartido desde su domicilio de Ezpeleta un archivo con contenido sexual explícito que involucraba a una menor de 13 años. De acuerdo con la acusación, el material fue publicado en una cuenta de Instagram y enviado mediante mensaje directo a otro usuario.

Además, la investigación judicial determinó que durante un allanamiento realizado el 12 de junio de 2024 en la vivienda del imputado se secuestraron 225 archivos multimedia vinculados a material de abuso sexual infantil.

Los investigadores indicaron que el contenido fue hallado en un teléfono celular y una tablet, almacenado en carpetas digitales que presuntamente estaban destinadas a su distribución mediante plataformas como Telegram y la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Con la sentencia ya dictada, el TOC Nº1 dio por finalizado el juicio oral en un caso de delitos informáticos y explotación sexual infantil que generó fuerte repercusión en el ámbito judicial quilmeño.