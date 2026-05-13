Nuevo operativo de "Quilmes Cerca": ya se realizaron 49 en todo 2026

Durante este martes se desarrolló un nuevo operativo "Quilmes Cerca", la iniciativa que tiene como objetivo acercar distintos servicios del Estado a los distintos barrios del distrito. En esta ocasión, el punto elegido fue la Sociedad de Fomento Dos Avenidas, ubicada en las calles 885 y 803, de Quilmes Oeste.

El secretario de Participación Ciudadana, Fabio Báez, comentó que "esta es una política de Estado que ha llevado nuestra intendenta Mayra Mendoza, hoy diputada provincial, y que hoy la lleva nuestra, intendente interina, Eva Mieri, de acercarnos a los barrios y de poder estar cerca del vecino; llevar el Estado al barrio, que es lo que permite el contacto con las personas y saber la problemática que existe".

Es importante mencionar que esta edición contó con atención presencial para consultas y reclamos vía SUAV (Sistema Único de Atención al Vecino), los servicios de Boleto Estudiantil y SUBE para alumnos de distintas escuelas de la zona y la comunidad en general. Además, tuvieron presentes distintas áreas de la gestión municipal como la secretaría de Salud con Firma de AUH, Talla y peso, Taller de salud bucal, vacunación de calendario, Toma de TA; la defensoría del Pueblo con reclamos de tarifas sociales a empresas de servicios, cortes prolongados de energía eléctrica, errores en facturación, medicaciones y prestaciones médicas no provistas por obras sociales; la secretaría de Desarrollo Social y la Agencia Vial de Ordenamiento Urbano, entre otras.

En este 2026 se han realizado 49 operativos itinerantes "Quilmes Cerca", entre los que se destacan en instituciones, espacios públicos, "Quilmes Verano", operativos SUBE y Boleto estudiantil en Escuelas.