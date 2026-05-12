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Martes, 12 de mayo de 2026

Terror en la Autopista Buenos Aires-La Plata: una piedra atravesó un micro y dejó una mujer herida

El ataque ocurrió a la altura de Quilmes. El vidrio explotó en pleno viaje y el chofer decidió no frenar por miedo a un robo.

Redacción FMQ

Una mujer resultó herida en las últimas horas luego de que delincuentes arrojaran una piedra contra un micro que circulaba por la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Quilmes, en un nuevo episodio de extrema violencia que generó pánico entre los pasajeros.

El ataque ocurrió mientras la unidad avanzaba por la traza y el proyectil impactó de lleno contra una de las ventanillas laterales. El vidrio estalló en pleno viaje y los fragmentos lesionaron a una pasajera, que además sufrió un fuerte golpe por el impacto.

Según relataron testigos, el chofer decidió no detenerse por temor a que se tratara de una modalidad delictiva utilizada para concretar robos sobre la autopista. La unidad continuó su recorrido con la ventanilla completamente destruida y los pasajeros asistiendo a la mujer herida hasta poder recibir ayuda.

La situación provocó escenas de desesperación dentro del micro, donde viajaban trabajadores y vecinos que se dirigían a sus actividades habituales durante las primeras horas del día.

El hecho volvió a encender la preocupación por la inseguridad en la Autopista Buenos Aires-La Plata, especialmente tras reiteradas denuncias de ataques similares con piedras y objetos contundentes contra vehículos en circulación.

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