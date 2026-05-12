Marcha Federal Universitaria: "Va a ser un día histórico, la gente le va a poner un freno al gobierno"

En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción del presidente Javier Milei, la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni, y la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, expresaron en Radio FMQ fuertes críticas al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la situación que atraviesa el sistema educativo superior.

La movilización, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, se realizará este martes 12 de mayo en distintos puntos del país y tendrá su acto central en Plaza de Mayo. Los reclamos apuntan al deterioro presupuestario, la pérdida salarial y el recorte de becas, además del incumplimiento de artículos de la ley que ordenan la recomposición de salarios y ayudas estudiantiles.

Alejandra Zinni sostuvo que la convocatoria tendrá una fuerte adhesión social y remarcó que "creo que esta Marcha Federal Universitaria va a ser la más convocante de todas. Nos están acompañando todos los sectores del trabajo y de la sociedad en general".

En ese sentido, la rectora de la UNQ afirmó que "hoy se va a confluir todos los sectores. Nos estamos movilizando para que un gobierno nacional cumpla con una ley que fue votada por los legisladores".

Además, advirtió sobre el impacto que las políticas de ajuste tienen en las universidades públicas y señaló que "desde diciembre de 2023, la cantidad de docentes que perdió el sistema universitario es más de 10.000".

Por su parte, Clara Chevalier consideró que la jornada de protesta marcará un punto de inflexión y aseguró: "Creo que hoy va a ser un día histórico, en el que el pueblo se va a hacer escuchar en las calles. La gente le va a poner un freno al gobierno, que no cumple con una ley".

La dirigente sindical también cuestionó el recorte presupuestario destinado a los estudiantes y denunció que "el recorte a las becas es del 80%, es un recorte brutal. Nosotros tenemos que poner todo para que cambie, ponemos todo porque está todo en juego".

Finalmente, Chevalier criticó la política económica del Ejecutivo nacional al afirmar que "el gobierno dijo que iba a bajar la inflación y lo único que bajaron fueron nuestros salarios. Se ha vuelto un país invivible para la gran mayoría".