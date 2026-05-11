Voraz incendio en plena madrugada: intensa intervención policial y del SAME

Un incendio se desató durante la madrugada de este domingo en un departamento ubicado en la intersección de las calles Mozart y Hernández, donde debieron intervenir efectivos policiales, personal de Defensa Civil y una ambulancia del SAME para controlar la situación y asistir a una mujer con discapacidad que se encontraba en el lugar.

Según las primeras informaciones, el siniestro afectó un ambiente de aproximadamente 3 por 3 metros y el fuego se encontraba generalizado dentro de la vivienda situada en planta baja.

Ante la emergencia, se desplegaron al menos tres móviles policiales en la zona, mientras los equipos de rescate trabajaban para contener las llamas y evitar mayores daños.

En tanto, personal médico asistió a una mujer con discapacidad que estaba dentro de la finca al momento del incendio. Hasta el momento no trascendió oficialmente cuál es su estado de salud ni las causas que originaron el siniestro.