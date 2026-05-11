Cómo formar parte de las recorridas educativas en la UNQ

La Universidad Nacional de Quilmes comenzó a recibir a estudiantes y docentes de escuelas secundarias de la región en el marco de las recorridas educativas que se desarrollarán entre mayo y junio, en una primera etapa del ciclo 2026.

Durante la primera semana de mayo participaron 211 estudiantes de distintas instituciones secundarias, quienes asistieron acompañados por docentes y equipos directivos para conocer las instalaciones de la Universidad y acercarse a la vida universitaria.

A lo largo de las jornadas, los y las estudiantes tuvieron la posibilidad de recorrer diferentes espacios de la UNQ, dialogar con estudiantes avanzados, docentes y graduados de las distintas carreras, y conocer de primera mano las propuestas formativas, los proyectos de investigación y las actividades abiertas a la comunidad que impulsa la casa de estudios.

Desde la Universidad informaron que las visitas se realizan los lunes por la mañana, martes en ambos turnos, miércoles por la mañana, jueves por la tarde y viernes por la tarde. Cada recorrido tiene una duración estimada de dos horas y requiere inscripción previa mediante un formulario online, donde las instituciones pueden seleccionar fecha, franja horaria y cantidad de estudiantes participantes.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la escuela secundaria y la educación superior, promoviendo el acceso a la universidad pública y acercando a los jóvenes a las diferentes oportunidades académicas y de formación que ofrece la UNQ.