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Martes, 5 de mayo de 2026

Debates sobre IA, educación y arte: encuentro académico en la UNQ

El encuentro se propone como un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos actuales y las perspectivas futuras en torno a la inteligencia artificial y sus aplicaciones.

Redacción FMQ

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) llevará adelante las jornadas "Debates y desafíos de la IA y las tecnologías digitales en educación, comunicación y arte" este martes 5 y miércoles 6 de mayo de 2026, en modalidad presencial.

El encuentro se plantea como un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos actuales y las perspectivas futuras vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en distintos campos, como la educación, la comunicación y el arte.

La iniciativa se realiza en el marco del 9° Simposio, organizado por los programas "Tecnologías digitales y prácticas de comunicación/educación" e "Indagaciones liminares en el cruce de arte/tecnología/educación", y de las 6° Jornadas impulsadas por el Programa de Extensión "Comunicación, participación y ciudadanía".

Durante las dos jornadas, la UNQ ofrecerá mesas redondas, debates y espacios de intercambio centrados en las tecnologías digitales y su impacto en la sociedad. El evento contará con la participación de investigadoras e investigadores que compartirán sus trabajos, experiencias y enfoques sobre el presente y el futuro de estas herramientas.

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